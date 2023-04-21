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Юлия Соколова, редактор ленты

Не разрушит единство союзников Украины: Остин об утечке документов Пентагона

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал возможную утечку секретных военных документов Пентагона. Он отметил, что данный инцидент не должен разрушить единство союзников Украины.

Об этом глава Пентагона заявил, открывая одиннадцатое заседание в формате Рамштайн.

Остин сообщил, что спустя более чем год полномасштабной агрессии РФ Контактная группа по вопросам обороны Украины “как никогда сплочена”, а поддержка “сил свободы в Украине” остается сильной.

– Я знаю, что многие из вас следили за сообщениями о несанкционированном разглашении конфиденциальных и секретных материалов США. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, – отметил Остин.

Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат тесно и уважительно сотрудничать с партнерами. По словам Остина, союзники поддерживают позицию Вашингтона по поводу сохранения единства, несмотря на инцидент с документами.

– Когда я обсуждал этот вопрос с нашими союзниками и партнерами, я был поражен вашей солидарностью и вашим стремлением отвергнуть попытки разделить нас. И мы не позволим чему-либо разрушить наше единство, — заявил Остин.

Как известно, в последнее время в соцсетях были обнародованы якобы засекреченные военные документы США. Они, среди прочего, содержат оценки американской разведки о войне в Украине и данные о вооружении для украинской армии перед контрнаступлением.

В причастности к утечке документов подозревают 21-летнего военнослужащего национальной гвардии Джека Тейшейру. Его задержали и предъявили обвинения в несанкционированной передаче и хранении секретных материалов.

Расследованием утечки занимается Министерство юстиции США.

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Источник: Минобороны США

Война в Украине, Ллойд Остин, Пентагон, Рамштайн, Російська агресія
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