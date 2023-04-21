Германия заберет свои ПВО Patriot из Польши и Словакии

В Минобороны Германии заявили о намерениях передислоцировать свои системы ПВО Patriot, которые сейчас развернуты в Польше и Словакии для защиты воздушного пространства этих стран НАТО. Причина — ресурсы Бундесвера ограничены, поэтому им ищут наиболее эффективное применение.

По словам спикера оборонного ведомства, из Польши Patriot должны перебросить в июне, а из Словакии — в конце 2023 года.

Германия имела во времена так называемой холодной войны 36 батарей ЗРК Patriot, сейчас осталось 11.

Берлин развернул свои Patriot в Польше после того, как в ноябре 2022 года во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам одна из ракет упала в приграничном селе.

А в Словакии — почти сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников 19 апреля подтвердил информацию Минобороны Германии о передаче Киеву ЗРК Patriot.

Источник : Reuters

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