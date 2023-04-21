Уже в ближайшие недели Соединенные Штаты приступят к обучению украинских военнослужащих на боевых танках Abrams. Украинцы будут тренироваться применять их на поле боя и обслуживать.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц, говоривших на условиях анонимности.

По данным AP, такое решение было принято на полях сегодняшней встречи Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн). Официальное подтверждение ожидается позже в пятницу, 21 апреля.

Отмечается, что США хотят поскорее передать танки Abrams на поле боя в Украине.

По данным чиновников, с которыми общалось агентство, 31 танк будет доставлен на полигон Графенвер в Германии в конце мая. А через несколько недель украинские военные приступят к учениям, которые продлятся около 10 недель.

США не будут передавать Киеву танки, на которых будут тренироваться украинцы. Вместо этого в Соединенных Штатах уже модернизируют 31 боевой танк M1A1 Abrams для отправки на передовую. Машины будут переоборудованы под нужды Украины.

Замысел состоит в том, чтобы украинские военные прошли учения до того, как обновленные танки будут готовы и смогут выполнять задачи на поле боя.

По словам официальных лиц, обучение пройдут около 250 украинских военнослужащих. Часть будет тренироваться управлять танками, а другие – ремонтировать и обслуживать их.

После первых 10 недель также могут провести дополнительную тренировку, как вести бой и маневрировать на танках.

Как известно, в январе администрация президента США Джо Байдена объявила о планах отправить в Украину 31 боевой танк Abrams. Вашингтон пошел на этот шаг после длительных утверждений, что эта техника слишком сложна в обслуживании и ремонте.

Это решение было частью более широкого политического маневра, в рамках которого Германия разблокировала поставки своих танков Leopard для Украины.

Первоначально США планировали передать 31 танк M1A2 Abrams. Однако в конце марта Вашингтон решил отправить танки более старой модификации M1A1 , что позволит ускорить поставки этой техники.

Источник : AP

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