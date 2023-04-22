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Юля Захарченко, редактор ленты

От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ

Борис Пісторіус міністр оборони Німеччини
Фото: Getty Images

Российская элита начинает отворачиваться от кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам главы МО ФРГ, из Москвы ему сообщают о неустойчивом положении Владимира Путина из-за поражения в войне против Украины.

— Есть много людей из старой номенклатуры, кто отворачивается, но очень негромко и в кулуарах, так оно и останется, — считает немецкий министр.

В то же время Писториус отметил, что теперь техника российских войск, которую они поднимают со складов, частично находится в плачевном состоянии.

— Это буквально древние танки 1950-х и 1960-х годов, — рассказал глава немецкого оборонного ведомства.

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Источник: Bild
Война в Украине, Владимир Путин, Москва, Німеччина
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