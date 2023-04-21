Изменения в законодательстве Польши: кого из украинцев теперь могут депортировать

С 7 апреля в Польше вступили в действие некоторые изменения в Закон об иностранцах, который в марте подписал действующий президент Анджей Дуда.

Большинство из них касаются нелегального проживания иностранцев, а также процедуры их депортации в страны происхождения. Так Польша адаптирует свое законодательство к нормам ЕС, объясняют в Миграционной платформе EWL.

Что изменится

До 10 лет увеличится срок запрета на въезд в страны Шенгенской зоны. Ее могут наложить на лиц, которые угрожают государственной и общественной безопасности, порядку и интересам Польши или влияют на оборонные вопросы. Ранее въезд в Польшу и страны Шенгена иностранцам могли запретить на срок до пяти лет.

Сократится срок немедленного выезда из Польши с 15 до восьми дней с момента получения решения. Ранее иностранец должен был покинуть страну в срок от 15 до 30 дней.

Уменьшится до семи дней срок подачи апелляции для обжалования решений, касающихся выдачи, замены вида на жительство и разрешения на допустимое пребывание, принуждения иностранца к возвращению, продления срока добровольного выезда и снятия запрета на повторный въезд.

Возможность депортации до рассмотрения дела независимым судом. Если иностранец получил решение о депортации и успел подать жалобу в суд, тогда его могут принудительно депортировать в установленный срок даже еще до судебного заседания. Ранее решение о депортации принималось только после судебного заседания.

Решение о пребывании иностранцев передается главному коменданту Пограничной службы. Это касается выдачи и замены вида на жительство по гуманитарным причинам, разрешения на допустимое пребывание, принуждения иностранца к возвращению. Ранее эти вопросы решал начальник Департамента по делам иностранцев. Это должно разгрузить управление и облегчить быстрое рассмотрение заявлений, в частности, апелляций по картам побыта (вида на жительство в Польше).

Как это касается граждан Украины

Внесенные изменения в Закон об иностранцах касаются и граждан Украины.

— Но пока на практике его не могут применить к украинцам. Пока в Украине идет война, граждан Украины вряд ли будут депортировать за нарушения. Зато после ее окончания гражданин Украины, который нарушил правила пребывания в Польше и имеет решение о депортации, вынужден будет покинуть страну, — объяснила директор отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

По словам эксперта, если гражданин Украины решит подавать документы на статус беженца, он может получить отказ из-за решения о депортации.

За что могут депортировать

Превышение разрешенного срока пребывания в стране . Это одна из самых распространенных причин депортации иностранцев из Польши, когда иностранец остается в стране на более долгий срок, чем позволяют документы.

. Это одна из самых распространенных причин депортации иностранцев из Польши, когда иностранец остается в стране на более долгий срок, чем позволяют документы. Нелегальное трудоустройство . Касается тех иностранцев, которые работают в Польше без официально оформленных договоров и получают зарплату в конверте. А также тех, кто получает часть заработка официально, а остальное — в конверте.

. Касается тех иностранцев, которые работают в Польше без официально оформленных договоров и получают зарплату в конверте. А также тех, кто получает часть заработка официально, а остальное — в конверте. Уклонение от уплаты налогов . Несвоевременная уплата всех налогов, если иностранец занимается в Польше трудовой или предпринимательской деятельностью. В Польше уклонение от уплаты налогов является серьезным преступлением, за которое можно не только получить депортацию, но и попасть в тюрьму.

. Несвоевременная уплата всех налогов, если иностранец занимается в Польше трудовой или предпринимательской деятельностью. В Польше уклонение от уплаты налогов является серьезным преступлением, за которое можно не только получить депортацию, но и попасть в тюрьму. Пребывание без действительных документов. Иностранец должен иметь действительные документы, которые дают ему право на пребывание в Польше. Граждане Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля, теперь также обязаны получить PESEL UKR в течение 30 дней после пересечения границы для законного пребывания в Польше.

Существуют и другие причины для депортации из Польши. Решение о депортации можно обжаловать, если иностранец убежден в своей правоте.

В таком случае он должен подать апелляцию, найти представителя в суде, если его уже заставили выехать в страну происхождения, и ждать судебного заседания.

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