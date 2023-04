По итогам заседания Рамштайна-11, которое состоялось накануне, Португалия передаст Украине пять бронированных аварийно-спасательных и медицинских автомобилей.

Об этом заявила министр обороны Португалии Хелена Каррейрас.

— Португалия предоставит Украине пять бронированных аварийно-спасательных и медицинских машин — три типа M113 и две типа M577, — сообщает Минобороны Португалии в Twitter.

Portugal???????? vai enviar para a Ucrânia???????? cinco viaturas blindadas de socorro e apoio médico – 3 do tipo M113 e 2 do tipo M577 – anunciou a ministra Helena Carreiras na reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da #Ucrânia, em Ramstein, na Alemanha. pic.twitter.com/ARudgSAZN6

— Defesa Nacional (@defesa_pt) April 21, 2023