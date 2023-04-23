Резников обсудил усиление ВСУ с министром обороны Великобритании

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой МО Великобритании Беном Уоллесом. Они обсудили ряд важных тем, среди которых — усиление возможностей Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Алексей Резников по итогам встречи в формате Рамштайн, участники которой оказывают военную помощь Украине.

— Всегда приятно видеть своего коллегу и большого друга Украины Бена Уоллеса на встрече Рамштайн. Мы обсудили дальнейшее усиление возможностей украинской армии, включая обучение наших военнослужащих, — рассказал министр Резников.

Недавно в Германии состоялась очередная встреча в формате Рамштайн, на которой обсуждали актуальные потребности Украины и помощь военным ВСУ.

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