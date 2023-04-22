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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Спецслужбы Грузии задержали одного из лидеров ИГИЛ

Спецслужбы Грузии задержали одного из лидеров ИГИЛ

В Грузии задержали лидера одной из группировок террористической организации “Исламское государство” — гражданина Грузии Малхаза Паксашвили.

Как сообщает издание Грузия Online, его задержали на основании доказательств, полученных в результате совместного расследования Контртеррористического центра, Генпрокуратуры и МВД Грузии.

Сообщается, что Паксашвили в 2013 году покинул Грузию и выехал в Сирию, где присоединился к террористической организации “Исламское государство”.

В 2013-2015 годах он был в рядах группировки “военных эмиров” братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили и принимал активное участие в боевых действиях и нападениях, осуществляемых указанной террористической организацией.

Сообщается, что задержанный имел тесные связи с командирами высокого звена ИГИЛ и занимал должность “наиба” в одной из группировок указанной террористической организации.

В Грузии дело расследуется по статье 328 УК (членство в террористической организации иностранного государства и содействие в террористической деятельности).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 17 лет.

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Источник: Грузия Online

Фото: Служба государственной безопасности Грузии

ИДИЛ, Грузия
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