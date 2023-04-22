В ЕС и странах G7 склоняются к гибридному трибуналу за преступления агрессии — DW

В Брюсселе и странах G7 склоняются к мнению, что гибридный трибунал является наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает издание Deutsche Welle.

По его словам, по оценкам экспертов Евросоюза в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции — это наиболее вероятный вариант осуществления правосудия в данном случае.

— Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности, — сказал он, отметив, что для ЕС очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут.

Гибридный трибунал мог бы совместить национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

В Еврокомиссии отмечали, что для его создания, как и для создания специального международного трибунала, нужна мощная поддержка ООН.

Дело в том, что за преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство России, но оно имеет международный иммунитет. Чтобы провести трибунал, надо его снять.

Киев не поддерживает гибридный трибунал для Путина. Президент Владимир Зеленский настаивает, что специальный трибунал за преступление агрессии РФ против Украины должен быть создан путем принятия соответствующей резолюции Генассамблеи ООН.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, которые входят в группу, работающую над созданием специального трибунала над РФ за преступление агрессии против Украины, возросло до 34.

В январе Европарламент поддержал резолюцию о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины. За это преступление отвечает высшее руководство страны.

Источник : Deutsche Welle

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