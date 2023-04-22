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Валентина Летяк, редактор ленты

В последнем пакете США для Украины — противотанковые мины времен холодной войны — NYT

Мінне поле

Последний пакет военной помощи, предоставленный Пентагоном Украине, включает неизвестное количество противотанковых мин времен холодной войны — М21, пишет издание The New York Times.

Эти боеприпасы находятся на вооружении армии США по меньшей мере с начала 1960-х годов.

Мина М21 — это большой боеприпас в металлическом корпусе, который обычно закапывается. Он взрывается, когда над ним проезжает транспортное средство.

Такие мины содержат специализированную боеголовку, способную пробить несколько сантиметров бронированного покрытия.

Диаметр мины — около 23 см, высота — 20 см, весит боеприпас 8 кг.

На днях официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц заявил, что противотанковые мины являются важным оборонительным средством против российских танков и бронетехники, что помогает ВСУ отражать российские атаки.

М21 не запрещены Оттавским договором 1997 года, который подписали 133 страны. Для их детонации требуется давление более 100 кг, например, танка или грузовика, их нельзя использовать как ловушки.

В то же время M21 не имеет функции самоуничтожения, поэтому места их установки надо обозначить на карте для проведения разминирования.

По данным Счетной палаты США, по состоянию на 2002 год на их складах хранилось более 178 тыс. мин M21.

19 апреля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн . Он включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, системы противотанкового вооружения и противотанковые мины.

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Источник: The New York Times

Война в Украине, Міна, Пентагон, Російська агресія, США, США-Украина
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