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Юля Захарченко, редактор ленты

Путин — самый главный террорист, резня в Буче произошла по сценарию Самашок — Закаев

Путин — самый главный террорист, резня в Буче произошла по сценарию Самашок — Закаев
Фото: Факты ICTV

Глава правительства Ичкерии в экзиле Ахмед Закаев утверждает, что российская резня в Буче произошла по сценарию Самашок. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью журналистам Фактов недели.

— Самашки и Алды — это та же Буча. Просто и здесь были мирные жители, оставались только мирные граждане. И там были мирные жители. И просто вот те методы, которые они использовали в Чечне, перенесли сюда в Бучу и Ирпень, — заявил он.

Ахмед Закаев рассказал, как в Чечне россияне создавали так называемые фильтрационные лагеря, которые на самом деле были концентрационными. Туда забирали молодых людей, которые могли быть потенциально представителями сопротивления, как и в Украине.

— Создавались фильтрационные лагеря, а на самом деле — это были концентрационные лагеря. Они брали чеченцев, всех, кто попадал. Особенно на блок постах они брали молодых людей, которые удались ростом. Они в принципе выбирали потенциально возможных опорников.

Или просто у кого-то не хватило денег, чтобы заплатить на блокпосте. Они их забирали под предлогом подозреваемых и сосредотачивали в другом месте. Или они их пытали и выбрасывали. Тела выдавали родственникам, точнее продавали. Или же живыми их продавали снова. И они удерживались.

По его мнению, в Украине российские войска использовали такие же методы пыток, которые отработали в Чечне.

— У них есть места, где они пытают, что нам и было показано и в Буче, и в Ирпене. Это же использовалось. Эти методы были отработаны в Чечне, которые они принесли сюда. Принесли или пытались привнести в Украину. А сегодня мир понимает и осознает. Кто самый главный террорист в мире? Это Путин, — считает Ахмед Закаев.

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Война в Украине, Владимир Путин, жорстокість, Чечня
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