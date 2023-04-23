Во Франции на международном фестивале воздушных змеев автомобиль на скорости влетел в толпу. По предварительным данным, по меньшей мере 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в субботу, 22 апреля, сообщается, что водитель пожилого возраста не справился с управлением и наехал на пешеходов в приморском городке Берк-сюр-Мер около 18:25 вечера на улице Ancien Calvaire.

#Update: Just in — Reports says that the driver who hit the 11 pedestrians in #Berck, #France was an elderly person who had some medical emergency at the time of the accident. pic.twitter.com/qEmbZmGj8k — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) April 22, 2023

Как рассказали правоохранители, наиболее серьезные травмы получили четыре женщины, из них две пенсионерки, в возрасте 75 и 82 года. Водителя арестовала полиция.



Напомним, 15 апреля во Франции произошло подобное ДТП. Автомобиль на большой скорости въехал в толпу, в результате чего пострадали шесть человек, двое из них получили серьезные травмы.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.