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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Во Франции, на фестивале автомобиль влетел в толпу. 11 человек получили ранения

франція фестиваль повітряних зміїв
Фото: Depositphotos

Во Франции на международном фестивале воздушных змеев автомобиль на скорости влетел в толпу. По предварительным данным, по меньшей мере 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в субботу, 22 апреля, сообщается, что водитель пожилого возраста не справился с управлением и наехал на пешеходов в приморском городке Берк-сюр-Мер около 18:25 вечера на улице Ancien Calvaire.

Как рассказали правоохранители, наиболее серьезные травмы получили четыре женщины, из них две пенсионерки, в возрасте 75 и 82 года. Водителя арестовала полиция.

Напомним, 15 апреля во Франции произошло подобное ДТП. Автомобиль на большой скорости въехал в толпу, в результате чего пострадали шесть человек, двое из них получили серьезные травмы.

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Источник: The Guardian
Авария, ДТП, Фестиваль, Франция
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