Во Франции, на фестивале автомобиль влетел в толпу. 11 человек получили ранения
Во Франции на международном фестивале воздушных змеев автомобиль на скорости влетел в толпу. По предварительным данным, по меньшей мере 11 человек получили ранения.
Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в субботу, 22 апреля, сообщается, что водитель пожилого возраста не справился с управлением и наехал на пешеходов в приморском городке Берк-сюр-Мер около 18:25 вечера на улице Ancien Calvaire.
#Update: Just in — Reports says that the driver who hit the 11 pedestrians in #Berck, #France was an elderly person who had some medical emergency at the time of the accident. pic.twitter.com/qEmbZmGj8k
— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) April 22, 2023
Как рассказали правоохранители, наиболее серьезные травмы получили четыре женщины, из них две пенсионерки, в возрасте 75 и 82 года. Водителя арестовала полиция.
Напомним, 15 апреля во Франции произошло подобное ДТП. Автомобиль на большой скорости въехал в толпу, в результате чего пострадали шесть человек, двое из них получили серьезные травмы.