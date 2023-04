Во Франции на международном фестивале воздушных змеев автомобиль на скорости влетел в толпу. По предварительным данным, по меньшей мере 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в субботу, 22 апреля, сообщается, что водитель пожилого возраста не справился с управлением и наехал на пешеходов в приморском городке Берк-сюр-Мер около 18:25 вечера на улице Ancien Calvaire.

#Update: Just in — Reports says that the driver who hit the 11 pedestrians in #Berck, #France was an elderly person who had some medical emergency at the time of the accident. pic.twitter.com/qEmbZmGj8k

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) April 22, 2023