В понедельник, 24 апреля, министры иностранных дел стран Европейского Союза планируют обсудить планы, направленные на одержание победы Украины над государством-агрессором Российской Федерацией.

По данным Deutsche Presse-Agentur, руководители МИД планируют обсудить план действий ЕС по геополитическим последствиям войны России против Украины и событий в Судане.

В частности, страна на северо-востоке Африки уже более недели охвачена жестокой борьбой за власть, а западные государства эвакуируют оттуда своих граждан.

В то же время на заседании Совета ЕС по иностранным делам планируют ввести дальнейшие санкции из-за нарушения прав человека в Иране и обсудить ситуацию в Сирии.

Иностранные журналисты утверждают, что в ЕС вспыхнула внутренняя дискуссия, касающаяся совместной закупки боеприпасов для Украины. Дипломаты рассказали: Франция выразила позицию о том, что вооружение необходимо вместе закупать за средства Евросоюза только тогда, если все компоненты созданы в ЕС, чтобы уменьшить зависимость от других стран.

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