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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Из Судана эвакуировали дипломатов США. Посольство временно прекращает работу

конфлікт у Судані
Фото: Getty Images

Сотрудники посольства Соединенных Штатов эвакуированы из Судана.

Об этом заявил резидент США Джо Байден, сообщают в Белом доме.

–  Сегодня (22 апреля — Ред.) по моему приказу военные Соединенных Штатов провели операцию по эвакуации персонала правительства США из Хартума. Я горжусь исключительной приверженностью сотрудников нашего посольства, которые мужественно и профессионально выполняли свои обязанности и олицетворяли дружбу и связь Америки с народом Судана. Я благодарен за непревзойденное мастерство наших военнослужащих, которые успешно доставили их в безопасное место, – сказал он.

Также Байден сообщил, что посольства США в Судане временно приостанавливает работу, и поблагодарил Джибути, Эфиопию и Саудовскую Аравию за помощь в проведении операции.

Напомним, 15 апреля в Судане произошла попытка военного переворота. Силы быстрой поддержки (RSF) начали бои против армии Судана в Хартуме и других ключевых городах. Они заявляют, что выступают против действующего правительства и стремятся установить в стране демократию.

В результате столкновений были повреждены по меньшей мере два самолета в аэропорту Хартума. Одно из воздушных судов принадлежит украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Накануне, 22 апреля Вооруженные силы Судана заявили, что смогли подавить попытку переворота. Однако пока военные Судана пока не могут назвать сроки завершения боевых действий.

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Из Судана эвакуировали дипломатов США. Посольство временно прекращает работу

Источник: The Guardian
Джо Байден, Судан, США
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