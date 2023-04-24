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Юлия Соколова, редактор ленты

Обсудят депортацию украинских детей: в Страсбурге стартует сессия ПАСЕ

ПАРЄ
Фото: Depositphotos

Во французском Страсбурге стартует весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая продлится 24-28 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ПАСЕ, одной из тем для обсуждения будет принудительная депортация украинских детей в РФ.

Это будут срочные дебаты на тему: Положение украинского гражданского населения, включая детей, которых принудительно перемещают или переводят в РФ или на украинские территории, находящиеся под фактическим контролем РФ. В дебатах примет участие первая леди Украины Елена Зеленская. Она присоединится к заседанию дистанционно.

Во вторник, 25 апреля, в 11:30 (по киевскому времени) в ПАСЕ состоятся открытые слушания относительно отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. В заседании примут участие министры, чиновники международных спортивных организаций, спортсмены, эксперты по правам человека.

Кроме того, могут состояться дебаты на тему: Роль России в увеличении напряжения в Республике Молдова.

На фоне недавних разрушительных землетрясений в Турции и Сирии ПАСЕ обсудит стратегию подготовки и реагирования на потенциальные природные катастрофы в будущем.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович представит ежегодный отчет о деятельности за 2022 год. Также состоится сессия вопросов и ответов с участием генерального секретаря Марии Пейчинович-Бурич.

Среди других тем для обсуждения – выполнение решений Европейского суда по правам человека, Европейской конвенции по правам человека, национальных конституций; вопросы молодежи и СМИ; защита демократии, прав и окружающей среды в международной торговле

ПАСЕ утвердит свою окончательную повестку дня во время открытия сессии.

В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла отчет и резолюцию, в которых признала, что РФ начала военную агрессию против Украины в 2014, а не в 2022 году.

Кроме того, ПАСЕ приняла решение, которым утвердила требования по созданию спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ. Ассамблея отметила, что ответственными за агрессию должны быть представители руководства РФ и Беларуси.

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Источник: ПАСЕ

Война в Украине, Депортация, Олімпіада, ПАСЕ, Російська агресія
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