ЕС и США в одиночку не могут противостоять Китаю — президент Чехии

Президент Чешской Республики Петр Павел призвал США, ЕС и другие демократические страны к поиску общей и сбалансированной стратегии, чтобы противостоять влиянию Китая, избегая раскола между союзниками.

Чешский лидер обсудил отношения ЕС-США-Китай с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем во время визита в Брюссель в конце прошлой недели, пишет Euractiv.

— Мы не должны проводить никаких разграничительных линий между Европой, Северной Америкой и другими демократиями, а искать общие подходы, которые помогут нам создать достаточный баланс с экономической, политической и финансовой силой Китая, — сказал Павел.

По его словам, это нормально, когда страны имеют разные точки зрения, однако они должны попытаться “изменить правила игры” и не соглашаться с требованиями Китая.

— ЕС не может сделать это самостоятельно. Даже США не могут сделать это в одиночку в долгосрочной перспективе. Путь к созданию достаточного экономического, политического, а в долгосрочной перспективе, возможно, даже военного противовеса Китаю — это совместная работа, — подчеркнул Павел.

По мнению чешского президента, Западу необходимо также сотрудничать с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, чтобы “создать силу, которую будет уважать Китай”.

Источник: Euractiv

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