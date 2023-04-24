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Юлия Соколова, редактор ленты

Заверил в уважении суверенитета: Китай удалил интервью своего посла об СССР и Крыме

Посольство Китаю у Франції
Фото: Depositphotos

Посольство Китая во Франции удалило стенограмму скандального интервью, в котором посол Лу Шей подверг сомнению независимость государств, ставших самостоятельными после распада бывшего СССР.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Посольство сначала обнародовало полную версию интервью на китайском и французском языках в своей официальной учетной записи в приложении WeChat. Однако впоследствии стенограмма была удалена. На странице, открывающейся по ссылке на интервью, указано, что содержимое “удалено автором”.

Интервью также не опубликовано на официальном сайте посольства КНР.

Между тем официальная представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заверила на регулярном брифинге, что Китай уважает суверенитет государств, которые обрели независимость после распада СССР.

– Китай уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада Советского Союза, — заявила спикер, добавив, что позиция КНР остается “неизменной”.

Мао Нин добавила, что ее замечания отражают официальную позицию Пекина.

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Что известно о скандальном интервью

Посол Китая во Франции Лу Шей дал интервью французской телекомпании LCI, в котором подверг сомнению суверенитет бывших республик СССР.

Дипломат утверждал, что страны, ставшие независимыми после распада Советского Союза, якобы “не имеют эффективного статуса” в международном праве.

Посла спросили, считает ли он Крымский полуостров, незаконно оккупированный Россией в 2014 году, частью Украины согласно международному праву. В ответ он назвал Крым “российским”.

– Даже эти страны бывшего Советского Союза не имеют эффективного статуса, согласно международному праву, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенной страны. Здесь есть история, когда Крым изначально являлся частью России. Именно Хрущев предложил Украине Крым во времена Советского Союза, – утверждал Лу Шей.

Как отмечает Bloomberg, эти утверждения противоречат официальной позиции Китая, который признал страны Балтии и другие новые независимые государства вскоре после распада СССР в 1991 году.

Скандальные заявления вызвали возмущение как Украины, так и других государств Европы, в частности, Литвы, Латвии и Эстонии, которые решили вызвать послов КНР для объяснений.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал заявления китайского дипломата неприемлемыми.

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Источник: Bloomberg, The Guardian
Аннексия Крыма, Китай, посольства, Російська агресія, СРСР, Франция
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