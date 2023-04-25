Во вторник президент США Джо Байден официально объявил о своей кандидатуре на переизбрание на пост главы государства.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Байден хочет убедить страну, что его послужной список заслуживает еще четырех лет пребывания в Белом доме, а возраст не помешает управлять страной.

В своем видеоролике Байден косвенно заявил, что ему нужно больше времени, чтобы “бороться” с республиканцами и восстановить характер нации.

Само же видео начинается кадрами беспорядков в Капитолии более двух лет назад. На кадрах – экс-президент США Дональд Трамп, а также напоминание о попытках республиканцев ограничить доступ к абортам и ограничить права ЛГБТ-сообщества.

— Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы находимся в битве за душу Америки. И мы все еще в ней (в битве. — Ред.). Вопросы, с которыми мы сталкиваемся зависит от того, будет ли у нас в предстоящие годы больше свободы или меньше свободы, больше прав или меньше. Я знаю, каким должен быть ответ. Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь во второй раз, – сказал президент США.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours. That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Официальное заявление Байдена развеяло сомнения относительно выдвижения кандидатуры на пост президента, которое может перерасти в матч-реванш с его соперником в 2020 году, бывшим президентом Дональдом Трампом.

Джо Байдену сейчас 80 лет, он является старейшим в истории президентом США.

Ранее телеканал NBC News провел опрос, согласно которому 70% американцев не хотят видеть Байдена второй раз президентом. Но 60% опрошенных также не хотят видеть кандидатом Дональда Трампа.

Источник : CNN

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