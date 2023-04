Во вторник президент США Джо Байден официально объявил о своей кандидатуре на переизбрание на пост главы государства.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Байден хочет убедить страну, что его послужной список заслуживает еще четырех лет пребывания в Белом доме, а возраст не помешает управлять страной.

В своем видеоролике Байден косвенно заявил, что ему нужно больше времени, чтобы “бороться” с республиканцами и восстановить характер нации.

Само же видео начинается кадрами беспорядков в Капитолии более двух лет назад. На кадрах – экс-президент США Дональд Трамп, а также напоминание о попытках республиканцев ограничить доступ к абортам и ограничить права ЛГБТ-сообщества.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023