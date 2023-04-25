Китай не может выступать посредником между Украиной и РФ, поскольку Пекину выгодно затягивание полномасштабной войны.

Об этом заявил президент Чехии, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел в интервью изданию Politico.

Он выразил мнение, что Китай получает слишком много выгод от войны, чтобы играть роль миротворца.

– Я считаю, что в интересах Китая сохранять статус-кво, поскольку это может подтолкнуть Россию к ряду уступок, – подчеркнул Павел.

Он объяснил, что в этих условиях Пекин может получать от РФ дешевую нефть, газ и другие ресурсы в обмен на свое “безграничное партнерство” с Кремлем.

– Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится слабее, поддерживая Украину… Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении войны в короткие сроки, — добавил Павел.

По словам чешского лидера, Пекин ежедневно извлекает уроки из развязанной РФ полномасштабной войны против Украины. Китай, в частности, внимательно следит за действиями РФ и реакцией стран Запада.

В последнее время Китай пытается позиционировать себя как “миротворца”. Недавно МИД этой страны представило так называемый мирный план, в котором предложило, чтобы Украина и РФ сели “за стол переговоров”. В то же время, в плане не упоминается, что для начала Кремль должен вывести российские войска.

Западные союзники в основном скептически относятся к так называемым мирным инициативам Китая. В то же время, некоторые страны, такие как Франция, считают, что КНР может сыграть важную роль в переговорах между Украиной и РФ.

На днях посол Китая во Франции Лу Шей дал интервью французским СМИ, в котором подверг сомнению суверенитет стран, получивших независимость после распада СССР. Кроме того, он заявил, что Крым “сначала был российским”. Это вызвало возмущение мирового сообщества, и посольство Китая удалило стенограмму скандального интервью.

Источник : Politico

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