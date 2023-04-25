Министр МИД Польши призвал срочно закупать боеприпасы для Украины

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Европейский Союз должен срочно предоставить Украине боеприпасы, чтобы помочь Киеву бороться с российским вторжением.

Такое заявление он сделал после встречи с коллегами-дипломатами ЕС в Люксембурге в понедельник, сообщает Польское радио.

Министры иностранных дел ЕС обсудили поддержку Украины, в частности план блока по предоставлению Киеву артиллерийских боеприпасов.

— Мы должны срочно предоставить Украине боеприпасы. Конечно, европейские производители должны иметь приоритет, но… сейчас мы должны помочь Украине, покупая (боеприпасы. — Ред.) там, где это возможно, и этого мнения придерживается абсолютное большинство министров иностранных дел ЕС, — сказал Рау журналистам после встречи.

Глава МИД Польши выразил надежду, что страны ЕС договорятся о совместной закупке боеприпасов для Украины.

По словам официальных лиц, заседание Совета иностранных дел (FAC) было сосредоточено на войне России против Украины и плане действий ЕС по геополитическим последствиям российского вторжения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что “мы находимся в чрезвычайно неотложной ситуации”. Он выразил уверенность, что ЕС придет к согласию относительно плана закупки боеприпасов для Украины “в ближайшие дни”.

Рау также сообщил журналистам, что ЕС обсуждает следующий, 11-й, пакет санкций против России, который, по его словам, может быть принят не ранее, чем в мае.

13 апреля Совет ЕС согласовал выделение €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины.

Это позволит возмещать государствам-членам ЕС боеприпасы, предоставленные Украине из своих запасов или за счет изменения приоритетов действующих заказов с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

Источник : Польское радио

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