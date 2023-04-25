Швеция высылает пятерых российских дипломатов – глава МИД

Пять российских дипломатов должны покинуть территорию Швеции, поскольку эти сотрудники посольства РФ занимались деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Тобиас Биллстрем в интервью SVT Nyheter.

— Их деятельность на нашей территории была несовместимой с дипломатическим статусом, — подчеркнул он.

Швеция сегодня, 25 апреля, вызвала посла России Виктора Татаринцева, чтобы сообщить, что пять человек, работающих в посольстве, должны покинуть страну. Сам Татаринцев отказался комментировать этот вопрос.

Последний раз Швеция высылала подозреваемых сотрудников российской разведки в апреле 2022 года. Это было связано с тем, что несколько других европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на войну в Украине.

Две недели назад Норвегия объявила о высылке 15 российских дипломатов.

Источник: SVT Nyheter

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