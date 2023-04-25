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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Риге демонтируют статую Пушкина во избежание возле нее собраний 9 мая

пушкін в Ризі

Правящая коалиция Рижской думы приняла решение о демонтаже памятника российскому поэту Александру Пушкину, чтобы не допустить собрания возле него жителей 9 мая.

Как сообщило издание Delfi, блок депутатов Код для Риги (Kods Rīgai) выступил за то, чтобы памятник снесли до 4 мая, чтобы “исключить любую возможность использования его для празднования 9 мая и “остановить раскол общества и дальнейшее обострение этого вопроса”.

Инициаторы сноса объяснили, что выступают за демонтаж памятника Пушкину, потому что посольство РФ использует монумент как инструмент мягкой силы и пропаганды, поскольку Пушкин в своих произведениях прославлял и поддерживал российскую власть.

Кроме того, писатель никогда при жизни не был в Риге и не проявлял к ней особого интереса.

— Дни Пушкина в Кронвальдском парке подходят к концу. По предложению Кода для Риги коалиция Рижской думы согласилась с тем, что незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городского ландшафта Риги, и это должно произойти как можно быстрее, — сообщила в Facebook вице-мэр Риги Линдас Озола.

Как пишет Delfi, этот памятник был подарен Риге Московским горсоветом и был установлен незаконно. Он был открыт в августе 2009 года в Кронвальдском парке при поддержке Латвийского общества Пушкина, посольства РФ в Латвии и Рижского горсовета.

Недавно Сейм Латвии законом запретил проведение отдельных публичных мероприятий 9 мая кроме тех, которые связаны с Днем Европы.

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Фото: Wikipedia

Источник: Delfi
Латвия, Пам'ятник, Рига, Россия
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