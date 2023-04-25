Анализ одного из документов Пентагона, попавших в сеть в результате масштабной утечки, свидетельствует о том, что слухи о якобы подготовке нового наступления российских оккупационных войск на Киев были просто дезинформацией Генштаба ВС РФ.

При этом его руководство отчиталось об успехах операции, проходившей с 3 по 10 февраля, то есть доложили, что им удалось убедить украинскую разведку “в возможности совместного российско-белорусского наступления из Беларуси”.

В качестве доказательства они выставили отчет Службы внешней разведки России о реакции Украины на сообщения о совместных учениях РФ и Беларуси, начавшихся 16 января, о переброске в Беларусь комплексов Искандер-М, а также о смещении фокуса российско-белорусских учений с оборонительного на наступательный.

В документе также говорится, что ГОУ Генерального штаба армии РФ рекомендовало продолжить операцию по дезинформации о вероятности наступления с территории Беларуси в две фазы — до 6 марта и с 6 по 11 марта.

6 апреля издание The New York Times сообщило о появлении в сети якобы засекреченных военных документов, описывающих планы США и НАТО по вооружению для ВСУ перед контрнаступлением.

Источник : Радио Свобода

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