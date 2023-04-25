Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Мировые новости
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

Утечка документов США: новое наступление из Беларуси – дезинформация Генштаба ВС РФ

Утечка документов США: новое наступление из Беларуси – дезинформация Генштаба ВС РФ
Фото: Getty Images

Анализ одного из документов Пентагона, попавших в сеть в результате масштабной утечки, свидетельствует о том, что слухи о якобы подготовке нового наступления российских оккупационных войск на Киев были просто дезинформацией Генштаба ВС РФ.

При этом его руководство отчиталось об успехах операции, проходившей с 3 по 10 февраля, то есть доложили, что им удалось убедить украинскую разведку “в возможности совместного российско-белорусского наступления из Беларуси”.

В качестве доказательства они выставили отчет Службы внешней разведки России о реакции Украины на сообщения о совместных учениях РФ и Беларуси, начавшихся 16 января, о переброске в Беларусь комплексов Искандер-М, а также о смещении фокуса российско-белорусских учений с оборонительного на наступательный.

В документе также говорится, что ГОУ Генерального штаба армии РФ рекомендовало продолжить операцию по дезинформации о вероятности наступления с территории Беларуси в две фазы — до 6 марта и с 6 по 11 марта.

6 апреля издание The New York Times сообщило о появлении в сети якобы засекреченных военных документов, описывающих планы США и НАТО по вооружению для ВСУ перед контрнаступлением.

Читайте также
Утечка документов США: первые данные появились через 48 часов после вторжения в Украину
Пентагон Джек Тейшейра

Источник: Радио Свобода
Армия России, Война в Украине, Пентагон, Російська агресія, США-Россия, США-Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кабмин определил шесть населенных пунктов для проекта комплексного восстановления
Денис Шмигаль
Управляемые авиационные бомбы: какие бывают, особенности применения и дальность поражения
КАБ УПАБ-1500Б
Швеция высылает пятерых российских дипломатов — глава МИД
Тобіас Біллстрьом
На Востоке Украины враг усилил артудары и изменил тактику в воздухе – ВСУ
Утечка документов США: новое наступление из Беларуси – дезинформация Генштаба ВС РФ
Министр МИД Польши призвал срочно закупать боеприпасы для Украины
Збігнєв Рау
Видео
Общество
Лисовый назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе

Министр образования и науки Оксен Лисовый назвал ключевые школьные дисциплины, которые не будут сокращены в школах.

Малиновская Ангелина, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (25.04.2023)
Утечка документов США: новое наступление из Беларуси – дезинформация Генштаба ВС РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.04.2023)
Утечка документов США: новое наступление из Беларуси – дезинформация Генштаба ВС РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (24.04.2023)
Утечка документов США: новое наступление из Беларуси – дезинформация Генштаба ВС РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (24.04.2023)
Утечка документов США: новое наступление из Беларуси – дезинформация Генштаба ВС РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь