ЕС и Япония выступили против предложения США запретить G7 весь экспорт в Россию — FT

Европейский Союз и Япония выступили против предложения США запретить странам G7 весь экспорт в Россию в рамках переговоров накануне саммита самых развитых экономик мира.

По данным Financial Times со ссылкой на документы, заявление лидеров G7, которое готовят к встрече в Хиросиме в следующем месяце, содержит обещание заменить нынешний режим секторальных санкций против России.

По словам двух чиновников, предложение было сделано США. Оно появилось на фоне увеличения разочарования в Вашингтоне действующей системой, которая имеет много лазеек, позволяющих России продолжать импортировать западные технологии.

Но представители Японии и стран ЕС на подготовительной встрече на прошлой неделе предположили, что такой шаг будет невыполнимым, утверждают трое анонимных лиц, информированных о ходе дискуссии.

Союзники выступают против плана США запретить весь экспорт G7 в Россию. Анонимные дипломаты ЕС и Японии говорят, что предложение Вашингтона якобы невыполнимо.

Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать разговоры с партнерами G7, но заявил, что США продолжат искать пути привлечения России к ответственности.

— В координации с нашими партнерами G7 мы ввели самый большой набор санкций и мер экспортного контроля, которые когда-либо были наложены на крупную экономику. Эти действия имеют значительное влияние, подрывая способность России финансировать и вести свою несправедливую войну, — отметил один из анонимных чиновников.

Борьба с уклонением от санкций и обходом третьими странами является основной целью США, Великобритании, ЕС и других союзников, усиливающих давление на такие государства, как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии, которые увеличили объемы торговли с Россией после введения западных санкций.

Лидеры G7 соберутся в Хиросиме 19 мая на трехдневный саммит, посвященный последствиям войны России против Украины, экономической безопасности, зеленым инвестициям и Индо-Тихоокеанскому региону.

Евросоюз, который является членом G7 вместе с США, Великобританией, Францией, Германией, Италией, Японией и Канадой, требует от всех 27 стран ЕС согласования санкционной политики.

Источник : Financial Times

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