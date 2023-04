Европейский Союз выделил Украине новый транш в рамках годового пакета макрофинансовой помощи. Его размер составляет €1,5 млрд.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз продолжит помогать Украине в противостоянии полномасштабной агрессии РФ, будет поддерживать работу украинских институций и инфраструктуры. Кроме того, ЕС будет помогать Киеву внедрять важные реформы.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.

We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023