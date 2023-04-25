Европейский Союз выделил Украине новый транш в рамках годового пакета макрофинансовой помощи. Его размер составляет €1,5 млрд.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.

– Сегодня мы предоставляем Украине еще €1,5 млрд в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи, – подчеркнула она.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз продолжит помогать Украине в противостоянии полномасштабной агрессии РФ, будет поддерживать работу украинских институций и инфраструктуры. Кроме того, ЕС будет помогать Киеву внедрять важные реформы.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package. We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023

Как известно, 16 января Украина и Евросоюз подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление в 2023 году нового пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд.

Документ определяет условия предоставления средств: речь идет, в частности, о проведении реформ в сферах борьбы с коррупцией, укрепления верховенства права и в энергетическом секторе.

Первый транш в размере €3 млрд Украина получила 17 января. Нынешний транш на €1,5 млрд – это вторая выплата в рамках этого пакета.

Средства Евросоюза позволят Украине закрывать наиболее насущные потребности в условиях войны. Платежи будут поступать стабильно в течение 2023 года. В целом ЕС планировал ежеквартально выделять финансирование в размере €4,5 млрд.

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