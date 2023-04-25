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Еврокомиссия отложила на июнь предварительную оценку готовности Украины к членству в ЕС — СМИ

Еврокомиссия отложила на июнь предварительную оценку готовности Украины к членству в ЕС — СМИ
Фото: Pexels

Еврокомиссия предоставит так называемую устную оценку прогресса Украины, Молдовы и Грузии на пути к членству в ЕС, вероятно, уже в июне, хотя ранее ожидалось, что это произойдет до конца весны.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк со ссылкой на свои источники.

По его словам, сам доклад по расширению ЕС по-прежнему готовят на осень, в частности на октябрь.

— “Устный доклад” Европейской комиссии о том, как Украина, Молдова и Грузия продвигаются на пути к вступлению в ЕС, теперь, вероятно, обнародуют в июне. Это должно было произойти весной. Отчет о расширении все еще запланирован на осень — вероятно, октябрь, — отметил он.

Украина получили статус кандидата в члены Евросоюза в июне 2022 года.

До начала переговоров о вступлении Киев должен выполнить семь блоков рекомендаций от Еврокомиссии, которые касаются реформ в различных сферах.

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