Еврокомиссия отложила на июнь предварительную оценку готовности Украины к членству в ЕС — СМИ

Еврокомиссия предоставит так называемую устную оценку прогресса Украины, Молдовы и Грузии на пути к членству в ЕС, вероятно, уже в июне, хотя ранее ожидалось, что это произойдет до конца весны.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк со ссылкой на свои источники.

По его словам, сам доклад по расширению ЕС по-прежнему готовят на осень, в частности на октябрь.

The “oral update” by the European Commission on how #Ukraine #Moldova and #Georgia are doing in terms of EU accession is now likely to come first in June. It was meant to be delivered in spring. The enlargement report still set for autumn — prob oct

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 25, 2023