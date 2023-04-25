Еврокомиссия отложила на июнь предварительную оценку готовности Украины к членству в ЕС — СМИ

Еврокомиссия предоставит так называемую устную оценку прогресса Украины, Молдовы и Грузии на пути к членству в ЕС, вероятно, уже в июне, хотя ранее ожидалось, что это произойдет до конца весны.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк со ссылкой на свои источники.

По его словам, сам доклад по расширению ЕС по-прежнему готовят на осень, в частности на октябрь.

— “Устный доклад” Европейской комиссии о том, как Украина, Молдова и Грузия продвигаются на пути к вступлению в ЕС, теперь, вероятно, обнародуют в июне. Это должно было произойти весной. Отчет о расширении все еще запланирован на осень — вероятно, октябрь, — отметил он.

The “oral update” by the European Commission on how #Ukraine #Moldova and #Georgia are doing in terms of EU accession is now likely to come first in June. It was meant to be delivered in spring. The enlargement report still set for autumn — prob oct — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 25, 2023

Украина получили статус кандидата в члены Евросоюза в июне 2022 года.

До начала переговоров о вступлении Киев должен выполнить семь блоков рекомендаций от Еврокомиссии, которые касаются реформ в различных сферах.

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