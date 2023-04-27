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Юля Захарченко, редактор ленты

Партнеры почти отошли от политических ограничений при поставках оружия – Резников

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Партнеры Украины уже не имеют технических ограничений по дальности оружия, которое предоставляют воинам ВСУ, а политическое решение о поставках самолетов принято.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в комментарии украинским журналистам. По его мнению, сегодня уже нет политических причин не предоставлять Украине самолеты, когда раньше мир пытался “не провоцировать Россию”.

Резников пояснил, что сейчас в мире немного дальнобойных ракет ATACMS, а решение о поставках современных истребителей имеет прагматический характер из-за предварительных подсчетов стоимости обслуживания самолетов.

— Если дать нам самолет, который завтра не будет обслужен, то он не полетит. И смысл тогда его отправлять? Никакого. Или если сегодня дать самолеты, это означает обрезать поставки другой необходимой помощи, или же нужно увеличивать бюджет, — отметил глава МО Украины.

По его мнению, важным является вопрос обслуживания и ремонта самолетов, на что нужно выделение значительных средств. Министр отметил, что участники Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн уделяют большое внимание жизнеспособности вооружения — это не менее важно, чем поставки техники.

По словам Резникова, успех контрнаступления будет иметь большое значение для продолжения поддержки союзников, однако партнеры намерены стоять с Украиной до полной победы над российской агрессией.

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Источник: Интерфакс-Украина
Винищувач F-16, Истребители для Украины, Міноборони України, Алексей Резников, Танки для Украины
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