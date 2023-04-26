Послы ЕС снова не договорились о совместных закупках боеприпасов для Украины — СМИ

Послы государств-членов Европейского Союза не пришли к согласию по совместным закупам боеприпасов для Украины. Сейчас непонятно, удастся ли им достичь компромисса на встрече 28 апреля.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на западного дипломата, который пожелал остаться анонимным. По его словам, поставки боеприпасов из ЕС в Украину вызывают все большее замешательство.

Иностранные издания отмечают, что в Евросоюзе пообещали Украине 1 млн боеприпасов до конца года как со складов стран ЕС, так и в рамках совместных закупок. Поставки с собственных складов сильно замедляются, а на сегодня страны ЕС отгрузили менее 40 тыс. боеприпасов.

Представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обнародовал письмо, в котором призвал министров обороны 27 стран обратить внимание на проблему. Страны ЕС должны пересмотреть свои запасы, потому что трудно поверить в недостаток вооружения, сказал анонимный дипломат.

В то же время в ЕС растет напряженность из-за Франции, которая блокирует совместные закупки боеприпасов. В частности, Париж стремится, чтобы все цепочки производства боеприпасов и поставки оружейных компаний были европейскими.

Источник: RMF FM

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