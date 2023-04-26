Президенту Турции стало плохо в прямом эфире

Во вторник, 25 апреля, турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире.

Об этом сообщает News18.

– 69-летний турецкий лидер во вторник выступил с тремя предвыборными речами перед парламентскими и президентскими выборами 14 мая. Он должен был затем выступить в прямом эфире для совместного интервью Ulke TV и Kanal 7, – говорится в сообщении.

Отмечается, что телевизионное интервью началось более чем на 90 минут с опозданием. Когда президент Турции отвечал на вопросы журналистов, ему стало плохо, он прервал прямой эфир и извинился перед зрителями.

– Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому я заболел желудочным гриппом. В какой-то момент я подумал, не будет ли это неправильно воспринято, если мы отменим программу. Но мы пообещали. Я прошу прощения у вас и наших зрителей, – сказал Эрдоган.

Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана является лидер крупнейшей в союзе (Национальном альянсе) Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

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