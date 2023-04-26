Шпионы Путина: журналисты обнаружили десятки агентов в дипведомствах РФ в Северной Европе

Журналисты из Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии провели совместное расследование и обнаружили десятки шпионов среди бывших и активных сотрудников диппредставительств РФ в странах Северной Европы.

Сообщается, что удалось идентифицировать по меньшей мере 38 российских дипломатов, которые проводят шпионскую деятельность под прикрытием.

По данным спецслужб Скандинавских стран, около трети персонала посольств РФ являются сотрудниками разведки. Они имеют дипломатический иммунитет, потому что защищены Венской конвенцией.

Эксперты по разведке считают, что шпионов обычно назначают на малозаметные должности для свободы действий. Крайне редко главные дипломаты посольств бывают сотрудниками разведки.

Шведские журналисты идентифицировали 21 российского агента. По данным SVT, 13 из них до сих пор работают в Швеции. Они относятся к Федеральной службе безопасности России, Службе внешней разведки России и Главному разведывательному управлению России.

В Финляндии обнаружили трех разведчиков, которые работали под прикрытием в стране. Один из них Дмитрий Оторочкин, который после работы в посольстве в Хельсинки работал в посольстве в Копенгагене. Его депортировали из Дании весной 2022 года.

Девять российских разведчиков под дипломатическим прикрытием идентифицировали в Дании. Во время своего пребывания в этой стране они посещали конференции, встречались с политиками, исследователями и бизнесменами страны, а также вербовали источники.

В Норвегии журналисты выяснили, что российский консул поселения Баренцбург на архипелаге Шпицберген может иметь связи с российской военной разведкой.

Руководитель контрразведки Дании Андерс Хенриксен заявил, что Россия отправляет своих разведчиков шпионить, в частности, за военной инфраструктурой, учениями НАТО, оборонными возможностями и технологиями. Это все может быть подготовкой к потенциальному крупному конфликту с НАТО.

В Норвегии россиян может интересовать архипелаг, считает старший преподаватель штабной школы Норвежской академии обороны Хоген Карлсен. Ведь на нем можно установить ракетные комплексы большой дальности, радиолокационные станции и тому подобное.

Источники: Yle, DR , NRK , SVT

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