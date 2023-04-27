Китай обязан помочь восстановить территориальную целостность Украины — представитель Еврокомиссии

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООНобязан помочь восстановить территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Мамер прокомментировал телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина, и приветствовал контакт лидеров.

– Это важный и давно назревший первый шаг Китая в выполнении своих обязанностей как члена Совета Безопасности ООН, — сказал он.

Также представитель Еврокомиссии отметил, что руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить войну и восстановить территориальную целостность Украины.

– Нужно уважать ее суверенитет как основу для справедливого мира, — резюмировал Мамер.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор, который длился час. Обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений , в частности пути укрепления украинско-китайского партнерства.

Источник : The Guardian

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