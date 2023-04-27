Легальное пребывание украинских граждан, бежавших от войны в Польшу, будет продлено до 4 марта 2024 года, а в некоторых случаях – и до конца августа или сентября 2024 года.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Такое решение приняли депутаты Сейма. Теперь беженцам из Украины не придется уезжать домой в конце августа.

До сих пор специальный закон давал украинцам право на 18 месяцев легального проживания в Польше. Однако Сейм принял поправку, согласно которой легальное пребывание будет продлено до 4 марта следующего года.

Дети, посещающие детские сады и школы, вместе с родителями или опекунами смогут находиться в Польше до конца августа 2024 года.

До конца сентября в Польше смогут находиться те, кто сдает экзамен на аттестат зрелости в пересмотренный срок.

В следующем учебном году украинские дети, как и раньше, смогут посещать дополнительные уроки польского языка.

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