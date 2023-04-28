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Юля Захарченко, редактор ленты

Более чем на 50% больше, чем в прошлом году: сколько украинцев из Польши приехало домой на Пасху

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Фото: Unsplash

За период с 1 до 16 апреля в Украину из Польши заехало 477,2 тыс. украинцев. Этот период приходится на две последние недели накануне Пасхи в этом году. Это на 54% больше, чем в прошлом году. В 2022 году за две последние недели накануне Пасхи, с 9 до 23 апреля, в Украину заехало 309,9 тыс. украинцев.

Соответствующие данные опубликовали в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Пограничную службу Польши.

— Обычно украинцы, которые работают в Польше, массово едут в Украину трижды в год — на Пасху, Рождество и в конце августа, что связано с уборкой урожая. Чтобы посмотреть, как меняются планы украинцев за границей, мы выбрали для анализа двухнедельный период накануне Пасхи. Конечно, в апреле прошлого года опасность ощущалась особенно остро, и если в Польшу ехали преимущественно женщины и дети, то в обратном направлении в Украину возвращались в основном мужчины, чтобы стать на защиту страны, — рассказала директор департамента рекрутациии Gremi Personal Анна Джоболда.

В агентстве также говорят, что в этом году в течение недели после Пасхи, с 17 по 23 апреля, суммарно в Польшу заехало даже больше по сравнению с прошлым — 192 тыс. украинцев, а в 2022 году — 148,9 тыс. человек.

— Мы связываем это с началом сезонных работ. Если в прошлом году в Польшу ехали преимущественно из соображений безопасности, то сейчас причины изменились — люди едут для того, чтобы заработать деньги и вернуться в Украину. Осенью этого года количество запросов на работу достигло довоенных показателей, — добавила эксперт.

В конце весны самыми популярными сезонными вакансиями являются работа в теплицах, ресторанной сфере, традиционно на упаковке мясной и рыбной продукции. Также в последнее время вырос спрос на работников в сфере производства яхт.

Работая на простых работах, не требующих знания языка или высокой квалификации, можно рассчитывать на зарплату около $1 тыс. в месяц в зависимости от количества рабочих часов. В целом на рынке трудоустройства изменилась тенденция, если в прошлом году вакансий для женщин почти не было, то в этом году работодатели демонстрируют конкуренцию за работниц из Украины.

Gremi Personal — международное агентство по трудоустройству, существующее на рынке уже 14 лет. Входит в топ-3 компаний по трудоустройству в Польше, насчитывает 12 офисов в городах Польши. Агентство специализируется на трудоустройстве украинцев (90%) и жителей Средней Азии и других стран Восточной Европы (10%).

Агентство ежегодно трудоустраивает около 20 тыс. иностранных работников для 350 предприятий на территории Польши. Выручка компании составляет около 20 млн злотых в месяц — это 240 млн злотых или $50 млн 758 тыс. в год. Владелец — Евгений Кириченко, родом из Херсона. Количество сотрудников компании насчитывает более 300 человек, также преимущественно украинцев.

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Пасха, Польша, Украина-Польша, Українці
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