Румыния все больше привлекает украинских мигрантов: где они работают и сколько зарабатывают

Украинские беженцы и экономические мигранты все чаще выбирают работу в Румынии. Начиная с зимы, граждане Украины начали больше интересоваться вакансиями в Румынии, хотя зарплаты в стране ниже заработков в других странах Европы.

О такой тенденции сообщают в Миграционной платформе EWL. По мнению экспертов, Румыния может стать новым привлекательным направлением трудовой миграции для граждан Украины благодаря условиям трудоустройства и развития местной экономики.

Для граждан Украины в Румынии предлагают чаще всего простую физическую работу. Это преимущественно вакансии, которые не требуют опыта и знания румынского языка. Чаще всего украинцы трудоустраиваются на автоконцерны, которые производят комплектующие для европейских автогигантов, а также предприятия пищевой промышленности. В среднем можно заработать €600 — 670 нетто в месяц (около 24,4-27,2 тыс. грн).

Зато есть вакансии, которые требуют определенных профессиональных навыков — работница швейного производства, кондитер или помощник повара. На работу на швейное производство берут женщин и старшего возраста — 50-55 лет и даже больше. Зарплата составляет €800-900 в месяц (ориентировочно 32,5-36,5 тыс. грн).

— На вакансии рассматривают и женщин, которые имели опыт шитья на дому, — убеждает директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Механики, электрики, сварщики в Румынии могут заработать до €1 тыс. (около 40,6 тыс. грн). Для подтверждения квалификации достаточно украинских документов.

По словам Марцина Колодзейчика, Румыния имеет значительные кадровые потребности, поэтому страна использует шанс пополнить дефицит работников.

— Румыния имеет мощный потенциал развития, ее экономика подобна польской. Сейчас все больше предприятий переносят свое производство в Румынию, в первую очередь — это автоконцерны. Поэтому в ближайшее время румынские предприятия будут нуждаться во все большем количестве работников, а работодатели заинтересованы и охотно берут на работу граждан Украины, для которых процедура трудоустройства в стране проста, — отметил Колодзейчик.

По средним прогнозам (из ряда источников, включая Всемирный банк и частные инвестиционные компании) годовой темп роста Румынии на следующие пять лет составит от 2,5% до 4,5%.

Международный валютный фонд ожидает, что румынская экономика в этом году вырастет на 3,1% в результате финансирования Европейского Союза, стабильности валюты и иностранных инвестиций, что позволит ей опередить соседей, таких как Польша и Венгрия.

Опрос Ernst & Young в 2022 году показал, что более половины из 101 иностранной компании планировали основать или расширить деятельность в Румынии, прежде всего в логистике, что поставило ее на четвертое место в Европе по намерению инвестировать.

Еще год назад после полномасштабного вторжения эта страна была транзитной для граждан Украины. Исследование Миграционной платформы EWL Беженцы из Украины в Польше, Чехии и Румынии, проведенного в мае 2022 года, показало, что в отличие от Польши и Чехии, беженцы из Украины выбирали Румынию прежде всего из-за членства этой страны в НАТО (64%). А трудоустройством были заинтересованы — 27% (выше этот показатель в Польше (63%) и Чехии (52%)).

В то же время румынские работодатели смогли заинтересовать беженцев из Украины работой благодаря изменению подходов к трудоустройству. Зимой некоторые местные предприятия брали на работу женщин из Украины, обеспечивая их бесплатным жильем, а также их детей. Так они смогли заполнить вакансии и одновременно дать беженцам работу в сложное время с отключением света и массовыми ракетными ударами в Украине.

— Пока женщины работали, детьми занимались опекуны. Кроме того, им выдавали купоны на бесплатное питание, включая и для детей. Соответственно, даже имея зарплату €450-550, у женщин была возможность заработать и экономить на базовых расходах. В других странах Европы им бы пришлось арендовать жилье для себя и детей за свой счет, покупать продукты — это дополнительные расходы, — объяснил Марцин Колодзейчик.

Сейчас некоторые румынские работодатели продолжают выдавать карты на продукты, которыми беженцы могут рассчитаться в магазинах, или обеспечивают бесплатным питанием.

По данным министра труда Румынии Мариуса Будая, из более чем 3,5 млн граждан Украины, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года, временно поселились менее 100 тыс. человек. На начало апреля работу в Румынии нашли 6 тыс. украинцев.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.