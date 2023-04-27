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Похоже на ракету воздух-земля: в лесу в Польше нашли обломки неизвестного объекта

поліція Польща
Фото: Pixabay

Несколько дней назад в лесу вблизи города Быдгощ (Польша) местные жители наткнулись на обломки неизвестного военного объекта. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны и полиция. Журналисты местных СМИ предполагают, что это может быть ракета класса воздух-земля.

— Остатки неустановленного военного объекта были найдены в окрестностях Замостья, примерно в 15 км от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности жителей. Место находки исследуют сотрудники полиции, военной полиции и саперы, — сообщило утром 27 апреля в Twitter Минобороны Польши.

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что сейчас на месте работают военные эксперты, полиция и контрразведка.

— Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры начал расследование в отношении остатков военно-воздушного объекта, обнаруженного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща. Кроме прокуроров, на месте работают военные эксперты, полиция, жандармерия и представители SKW, — написал он в своем Twitter.

Польское издание RMF FM со ссылкой на свои источники сообщает, что найденный во вторник военный объект может быть ракетой класса воздух-земля. На ней якобы есть надписи на русском языке и отсутствует боевая часть.

Предположение журналистов отказались комментировать в прокуратуре Гданьска.

Город Быдгощ находится в центрально-северной Польше, это примерно 500 км от границы с Украиной, а до российского Калининграда — 275 км.

15 ноября 2022 года во время массированного  удара РФ по территории Украины две ракеты упали в Польше, в результате чего погибли два человека.

Источник: RMF FM 

Польша, Прокуратура, Ракета
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