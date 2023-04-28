В Израиле владельцу фабрики сожгли машину с украинской символикой
В Израиле в городе Петах-Тиква украинцу, который уже более 30 лет проживает там и с начала полномасштабного вторжения России искренне поддерживает Украину, сожгли машину.
Об этом владелец Александр рассказал в комментарии Фактам ICTV.
По словам Александра, он является владельцем фабрики, производящей полуфабрикаты, в частности пельмени.
С началом войны в Украине свои магазины, рабочие грузовые машины обклеил надписями и орнаментами с украинской символикой. Также изменил на украинский дизайн упаковки своей продукции.
Относительно инцидента, то, по словам Александра, это произошло ночью 27 апреля.
Мужчина имеет несколько таких автомобилей, и на стоянке обычно их паркуют рядом. Но на этот раз одну машину поставили отдельно, и именно ее подожгли.
На видео с камер наблюдения видно, как к машине подошел неизвестный мужчина с зажигательной смесью в бутылке, и бросил ее в машину. Грузовик загорелся.
Инцидент зарегистрировала местная полиция.
Александр рассказывает, что неоднократно ему звонили с местных и незнакомых номеров с требованием убрать отовсюду символику.
Мужчина считает, что именно из-за его проукраинской позиции произошло это преступление.
В комментарии Фактам ICTV Александр отметил, что не собирается менять свою позицию и убирать украинское брендирование с автомобилей.
Фото: Александр для Фактов ICTV