В Израиле в городе Петах-Тиква украинцу, который уже более 30 лет проживает там и с начала полномасштабного вторжения России искренне поддерживает Украину, сожгли машину.

Об этом владелец Александр рассказал в комментарии Фактам ICTV.

По словам Александра, он является владельцем фабрики, производящей полуфабрикаты, в частности пельмени.

С началом войны в Украине свои магазины, рабочие грузовые машины обклеил надписями и орнаментами с украинской символикой. Также изменил на украинский дизайн упаковки своей продукции.

Относительно инцидента, то, по словам Александра, это произошло ночью 27 апреля.

Мужчина имеет несколько таких автомобилей, и на стоянке обычно их паркуют рядом. Но на этот раз одну машину поставили отдельно, и именно ее подожгли.

На видео с камер наблюдения видно, как к машине подошел неизвестный мужчина с зажигательной смесью в бутылке, и бросил ее в машину. Грузовик загорелся.

Инцидент зарегистрировала местная полиция.

Александр рассказывает, что неоднократно ему звонили с местных и незнакомых номеров с требованием убрать отовсюду символику.

Мужчина считает, что именно из-за его проукраинской позиции произошло это преступление.

В комментарии Фактам ICTV Александр отметил, что не собирается менять свою позицию и убирать украинское брендирование с автомобилей.

Фото: Александр для Фактов ICTV

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