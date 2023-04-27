Уже готовится законопроект: Италия хочет признать Голодомор геноцидом украинского народа

Итальянское правительство занимается подготовкой законопроекта о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с главой Сената Италии Иняцио Ла Русса.

— Соответствующий законопроект уже готовится. Наши итальянские партнеры осознают, что Голодомор — одно из самых страшных преступлений, которое не должно повториться, — заявил Шмыгаль.

В то же время он проговорил с президентом Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтаной вопрос экономического и быстрого восстановления Украины.

— Получил заверения в поддержке палатой вступления Украины в ЕС, формулы мира и признания Голодомора геноцидом. Благодарен парламенту Италии за принятие решений, направленных на поддержку Украины в борьбе за свободу и демократию, — подчеркнул премьер.

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