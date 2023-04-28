Польша покупает у Великобритании современную систему противовоздушной обороны. Стороны подписали соглашение стоимостью 1,9 млрд фунтов стерлингов ($2,37 млрд).

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Согласно договоренности, 22 польских батареи ПВО, которые являются частью программы Pilica+, оснастят британскими модульными зенитными ракетами (CAMM) и пусковыми установками. Их производит британская компания MBDA.

Отмечается, что это одна из самых больших двусторонних договоренностей в сфере ПВО между европейскими странами, которые являются членами НАТО.

Это не единственное соглашение в сфере обороны между Варшавой и Лондоном. Ранее стороны договорились о сотрудничестве по закупке и эксплуатации трех фрегатов типа Arrowhead-140 (вариант британского военного корабля). Кроме того, в прошлом году была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве в сфере комплексной ПВО и срочной поставки в Польшу первоначального комплекта систем CAMM.

– Мы сыграли ключевую роль в укреплении евроатлантической обороны после варварского вторжения Путина в Украину. И это знаковое соглашение между Великобританией и Польшей является еще одним примером того, как мы и наши союзники привержены делу защиты нашей безопасности для будущих поколений, — подчеркнул премьер Британии Риши Сунак.

А министр обороны Бен Уоллес отметил, что это “самое большое в истории Британии оборонное экспортное соглашение с Польшей”.

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил факт подписания документа. Он назвал это очередным шагом программы Pilica+ (речь идет о польских зенитных ракетно-артиллерийских системах ПВО малой дальности Pilica). По словам министра, подписаны контракты на поставку пусковых установок iLauncher и ракет CAMM, а также зенитных ракетно-артиллерийских комплексов PSR-A Pilica.

Блащак добавил, что получение британской ПВО усилит способность совершать ракетные удары по воздушным целям и повысит возможности польской противовоздушной обороны.

Kolejny krok w programie PILICA+. Podpisano umowy na dostawę wyrzutni #iLauncher i pocisków #CAMM oraz przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich PSR-A #PILICA. To skokowy wzrost możliwości rażenia celów powietrznych i zwiększenie zdolności polskiej obrony powietrznej. pic.twitter.com/2SO731ag2P — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 28, 2023

Pilica и Pilica+ являются противовоздушными системами очень малого радиуса действия (менее 7 км). Они способны бороться с беспилотниками, вертолетами, самолетами или крылатыми ракетами на расстоянии до 5 км. А после получения британских ракет дальность существенно вырастет.

CAMM является системой ПВО последнего поколения, которая находится на вооружении как сухопутных, так и военно-морских сил Британии. Зенитные ракеты можно использовать как для защиты войск, так и критической инфраструктуры. Они могут попадать в объект размером с теннисный мяч, двигающийся со скоростью звука, с расстояния 25 км.

В общей сложности планируется поставка 44 пусковых установок iLauncher, нескольких сотен ракет CAMM и сопутствующего оборудования. Доставка военной техники состоится в 2025-2029 годах.

Системы CAMM уже находятся в Польше: они используются британскими военными для защиты воздушного пространства страны после вторжения РФ в Украину.

Источник: RMF FM

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