США заказали высокоточные ракеты для РСЗО HIMARS на $4,8 млрд

Американское правительство заказало высокоточные ракеты GMLRS для ракетных систем залпового огня HIMARS на общую сумму около $4,8 млрд. Пентагон заключил соответствующее соглашение с компанией Lockheed Martin.

По данным издания Defence News, США планируют расширить производство ракет с 6 тыс. до 14 тыс. единиц ежегодно.

— Армия заключила с компанией Lockheed Martin соглашение на сумму $4,8 млрд на производство управляемых реактивных систем залпового огня, которые США отправили в большом количестве в Украину, — говорится в сообщении.

Иностранные издания отмечают, что изготовление указанного в соглашении количества ракет GMLRS планируют завершить до 30 октября 2026 года.

США предоставляют Украине ракеты GMLRS вместе с пусковыми установками высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, чтобы помочь защититься от масштабных российских атак.

Источник: Defence News

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