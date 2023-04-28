США заказали высокоточные ракеты для РСЗО HIMARS на $4,8 млрд
Американское правительство заказало высокоточные ракеты GMLRS для ракетных систем залпового огня HIMARS на общую сумму около $4,8 млрд. Пентагон заключил соответствующее соглашение с компанией Lockheed Martin.
По данным издания Defence News, США планируют расширить производство ракет с 6 тыс. до 14 тыс. единиц ежегодно.
— Армия заключила с компанией Lockheed Martin соглашение на сумму $4,8 млрд на производство управляемых реактивных систем залпового огня, которые США отправили в большом количестве в Украину, — говорится в сообщении.
Иностранные издания отмечают, что изготовление указанного в соглашении количества ракет GMLRS планируют завершить до 30 октября 2026 года.
США предоставляют Украине ракеты GMLRS вместе с пусковыми установками высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, чтобы помочь защититься от масштабных российских атак.
Источник: Defence News