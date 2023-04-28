На этой неделе в Брюсселе состоится заседание Национальной группы директоров по вооружениям, где примут участие представители более 40 стран Европейского Союза и НАТО.

Будут обсуждаться вопросы ускорения поиска поставщиков и производства важнейшего для обороны Украины вооружения.

Об этом заявил представитель Минобороны США, бригадный генерал Патрик Райдер.

— Они сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению поиска, производства и поддержки сил и средств, которые жизненно важны для защиты Украины от неспровоцированного и незаконного нападения России, — подчеркнул Райдер.

Ранее представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер заявил, что танки Abrams М1А1 поступят в Украину до конца 2023 года.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что по второму траншу на совместную закупку боеприпасов для Украины до сих пор существуют определенные разногласия, однако решение быстро найдут.

Источник: Пентагон

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