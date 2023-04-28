Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Мировые новости
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Пентагоне анонсировали встречу США, НАТО и ЕС по производству оружия для Украины

Генерал Патрік Райдер
Фото: Getty Images

На этой неделе в Брюсселе состоится заседание Национальной группы директоров по вооружениям, где примут участие представители более 40 стран Европейского Союза и НАТО.

Будут обсуждаться вопросы ускорения поиска поставщиков и производства важнейшего для обороны Украины вооружения.

Об этом заявил представитель Минобороны США, бригадный генерал Патрик Райдер.

— Они сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению поиска, производства и поддержки сил и средств, которые жизненно важны для защиты Украины от неспровоцированного и незаконного нападения России, — подчеркнул Райдер.

Ранее представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер заявил, что танки Abrams М1А1 поступят в Украину до конца 2023 года.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что по второму траншу на совместную закупку боеприпасов для Украины до сих пор существуют определенные разногласия, однако решение быстро найдут.

Источник: Пентагон

Война в Украине, НАТО, Пентагон, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ракетным ударом по дому в Умани убиты трое детей – ОВА
В Пентагоне анонсировали встречу США, НАТО и ЕС по производству оружия для Украины
Президент Чехии в Буче: Слишком долго мы надеялись, что путинская Россия другая
Петр Павел в Бучі
Зерновой кризис: почему импорт украинского зерна стал проблемой для стран ЕС
Експорт зерна з України
Украина не признает принудительной паспортизации жителей временно оккупированных территорий — Лубинец
Дмитро Лубінець
Засиделись на местах. Большинство военкомов отправят на фронт — Резников
Олексій Резніков
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Услышала взрыв, все посыпалось: жители дома в Умани рассказали о ракетном ударе
ракетний удар Умань
Почувствовали как трясется дом: очевидцы о первых минутах после удара по дому в Умани
очевидці про атаку
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
В Пентагоне анонсировали встречу США, НАТО и ЕС по производству оружия для Украины
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
В Пентагоне анонсировали встречу США, НАТО и ЕС по производству оружия для Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь