Министерство культуры и информационной политики опубликовало перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Список сформирован на основании обращений СНБО, СБУ и НСТР.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, отметив, что Минкульт выполнил действующий закон Украины О медиа.

— Соответствующий перечень составляет МКИП на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, — отметил глава Минкульта.

Ткаченко рассказал, что список, в который вошли 211 человек, составлен и действует по состоянию на 31 марта 2023 года.

Среди них — российские актеры Вера Алентова, Ирина Алферова, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Олег Табаков, музыкальные исполнители Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум.

В списке обозначен сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, актеры Жерар Депардье, Микеле Плачидо, Стивен Сигал и боксер Рой Джонс (младший). В то же время в перечне есть певец Иосиф Кобзон, который умер в августе 2018 года.

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