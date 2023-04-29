Иранские дроны, которыми РФ атакует Украину, оснащены ворованными западными технологиями — CNN

Иран создал мощную оружейную промышленность на основе западных технологий. Эти технологии страна применяет в изготовлении беспилотников, которыми Российская Федерация атакует Украину, свидетельствует новое исследование.

По данным издания CNN, Conflict Armament Research (CAR) — это британская организация, которая исследует компоненты оружия.

Там выяснили, что беспилотники Shahed-136, которые Россия закупает у Ирана для атак против Украины, оснащены двигателем на основе немецкой технологии, незаконно приобретенной Ираном почти 20 лет назад.

Этот вывод сделан путем подробного исследования компонентов, изъятых в Украине. Это выделяет способность Ирана имитировать и совершенствовать военные технологии, полученные незаконным путем.

Западные официальные лица обеспокоены тем, что Россия может поделиться с иранцами оружием западного производства и оборудованием, изъятым на поле боя на территории Украины. Пока нет убедительных доказательств того, что это произошло, отмечают журналисты.

Однако отношения между Тегераном и Москвой стали гораздо более тесными. Россия хочет иметь иранские беспилотники и баллистические ракеты, а взамен Иран хочет российских инвестиций и торговли. По словам иранских чиновников, за последний год РФ стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране.

Для россиян иранские беспилотники являются выгодной заменой гораздо более дорогим ракетам, запасы которых сокращаются, считают эксперты. Например, Shahed стоит около $20 тысяч — это мизерная доля от стоимости крылатой ракеты Калибр.

Источник : CNN

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