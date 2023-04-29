Германия готова произвести для Вооруженных сил Украины 250 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это четверть от того объема боеприпасов, которые Европейский Союз согласился предоставить нашей стране.

Такие данные обнародовала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В общей сложности Евросоюз планирует передать 1 млн боеприпасов в течение 2023 года. Снаряды важны для предстоящего контрнаступления ВСУ.

И Германия согласна приобщиться к их изготовлению. По данным издания, соответствующее предложение прозвучало на встрече директоров оружейных компаний на этой неделе.

Снаряды может изготовить концерн Rheinmetall – производитель оружия со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. Представитель компании сообщил, что Rheinmetall сейчас способен производить до 450 тыс. артиллерийских снарядов в год, 350 тыс. из них – на мощностях в Европе.

В перспективе концерн планирует существенно нарастить производство артиллерийских боеприпасов.

– Глядя вперед, Rheinmetall ожидает значительного увеличения производства артиллерийских боеприпасов до производственной мощности в около 600 тыс. снарядов в год, — отметил представитель Rheinmetall.

В конце марта Евросоюз согласовал план на €2 млрд, предусматривающий предоставление Украине миллиона 155-мм боеприпасов в течение 12 месяцев. Речь идет о поставках снарядов со складов стран ЕС, совместных закупках боеприпасов и наращивании производственных мощностей.

Совет ЕС уже согласовал выделение €1 млрд на боеприпасы в рамках Европейского фонда мира (EPF). Страны ЕС получат эти средства в качестве возмещения за отправку боеприпасов из своих запасов.

Разногласия возникли вокруг выделения второго миллиарда евро на финансирование совместных закупок ЕС. Франция, в частности, настаивает, чтобы все цепочки производства и поставок боеприпасов были европейскими (т. е. выступает против закупок за пределами ЕС).

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

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