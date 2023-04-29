Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Мировые новости
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

Германия может изготовить для Украины четверть из обещанного ЕС объема артснарядов – СМИ

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Германия готова произвести для Вооруженных сил Украины 250 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это четверть от того объема боеприпасов, которые Европейский Союз согласился предоставить нашей стране.

Такие данные обнародовала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В общей сложности Евросоюз планирует передать 1 млн боеприпасов в течение 2023 года. Снаряды важны для предстоящего контрнаступления ВСУ.

И Германия согласна приобщиться к их изготовлению. По данным издания, соответствующее предложение прозвучало на встрече директоров оружейных компаний на этой неделе.

Снаряды может изготовить концерн Rheinmetall – производитель оружия со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. Представитель компании сообщил, что Rheinmetall сейчас способен производить до 450 тыс. артиллерийских снарядов в год, 350 тыс. из них – на мощностях в Европе.

В перспективе концерн планирует существенно нарастить производство артиллерийских боеприпасов.

– Глядя вперед, Rheinmetall ожидает значительного увеличения производства артиллерийских боеприпасов до производственной мощности в около 600 тыс. снарядов в год, — отметил представитель Rheinmetall.

В конце марта Евросоюз согласовал план на €2 млрд, предусматривающий предоставление Украине миллиона 155-мм боеприпасов в течение 12 месяцев. Речь идет о поставках снарядов со складов стран ЕС, совместных закупках боеприпасов и наращивании производственных мощностей.

Совет ЕС уже согласовал выделение €1 млрд на боеприпасы в рамках Европейского фонда мира (EPF). Страны ЕС получат эти средства в качестве возмещения за отправку боеприпасов из своих запасов.

Разногласия возникли вокруг выделения второго миллиарда евро на финансирование совместных закупок ЕС. Франция, в частности, настаивает, чтобы все цепочки производства и поставок боеприпасов были европейскими (т. е. выступает против закупок за пределами ЕС).

Читайте также
Послы ЕС снова не договорились о совместных закупках боеприпасов для Украины — СМИ
Германия может изготовить для Украины четверть из обещанного ЕС объема артснарядов – СМИ

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Європейський Союз, Война в Украине, Німеччина, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Божья кара за Умань: в ГУР прокомментировали новые “хлопки” в Севастополе
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023
Для нас всех Путин террорист. С ним нельзя говорить – Зеленский
Володимир Зеленський
Минус три беспилотника. На Востоке и Юге Воздушные силы сбили Shahed и OTР
Германия может изготовить для Украины четверть из обещанного ЕС объема артснарядов – СМИ
ОВА готовит пути эвакуации гражданских в случае массированного обстрела Херсонщины – Прокудин
Германия может изготовить для Украины четверть из обещанного ЕС объема артснарядов – СМИ
Ворона любит сыр, а я люблю “бавовну”: в ВСУ отреагировали на пожар в Севастополе
бавовна у Криму
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь