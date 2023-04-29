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Марта Бондаренко, редактор ленты

Рассматриваем разные варианты: президент Южной Кореи не исключает предоставления Украине оружия

президент Кореї
Фото: Getty Images

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что необходимо сделать все, чтобы полномасштабное второжение России в Украину не увенчалось успехом, и что Сеул рассматривает свои варианты возможного предоставления Киеву летальной помощи.

Об этом президент Южной Кореи заявил, выступая в Школе Кеннеди Гарвардского университета во время визита в США.

Юн подчеркнул, что российская война является нарушением международного права. России необходимо показать, что ее военная агрессия не достигнет успеха, а также блокировать дальнейшие попытки в будущем.

Во время выступления у Юна спросили о возможности предоставления Южной Кореей летальной помощи Украине, и он ответил:

– Мы внимательно следим за ситуацией, которая происходит на поле боя в Украине, и примем надлежащие меры, чтобы поддержать международные нормы и международное право… Сейчас мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем различные варианты.

На прошлой неделе Юн в интервью агентству Reuters заявил, что Сеул может расширить свою поддержку Украины, не ограничиваясь гуманитарной и экономической помощью. Это заявление свидетельствует об изменении позиции Южной Кореи относительно вооружения Украины.

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Прапор Південної Кореї

Источник: Reuters
Война в Украине, Південна Корея
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