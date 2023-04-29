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Юля Захарченко, редактор ленты

Скандальный отчет Amnesty International о ВСУ признали недостаточно обоснованным — NYT

Amnesty International
Фото: Unsplash

Независимые эксперты проверили отчет международной правозащитной организации Amnesty International с обвинениями против Вооруженных сил Украины и признали его выводы недостаточно обоснованными.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы и источник, знакомый с этим вопросом.

После скандала с отчетом, в котором ВСУ обвинили в нарушениях, организация заказала независимую правовую оценку. Документ оставили для внутреннего пользования, пишут иностранные журналисты.

В неопубликованном отчете раскритиковали общий нарратив первого отчета от 4 августа 2022 года, назвали язык его написания двусмысленным, неточным и в некоторых аспектах юридически сомнительным, отмечает NYT.

— Это особенно касается начальных абзацев, которые можно было бы прочитать как намекающие. Хотя это не было намерением АI, что на системном или общем уровне украинские силы были преимущественно или в равной степени виноваты в смерти гражданских лиц в результате нападений России, — говорится в неопубликованном документе.

По словам источника, первая версия отчета была более жесткой, но в Amnesty International предложили смягчить тон. В частности, они изменили характеристику выводов организации о якобы нарушении международного права ВСУ с необоснованных на недостаточно обоснованных.

Согласно документу, Amnesty не смогла существенно взаимодействовать с украинскими властями в вопросах, были ли альтернативные места для дислокации ВСУ, возможна ли была эвакуация или предупреждение гражданского населения.

В документе отмечают, что группе следовало использовать более осторожный язык, учитывая недостаток информации.

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Скандальный отчет Amnesty International о ВСУ признали недостаточно обоснованным — NYT

Источник: NYT
Война в Украине, ВСУ, українські військові
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