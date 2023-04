В Сирии российские пилоты совершают воздушные провокации против американских летчиков, пытаясь спровоцировать международный инцидент.

Об этом рассказал американскому телеканалу CNN представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино.

По его словам, в последнее время наблюдается более агрессивное поведение со стороны россиян. Они пытаются имитировать “воздушное сражение” с самолетами США в небе над Сирией.

По словам Буччино, российские пилоты, похоже, не пытались сбить американские самолеты. В то же время, они, вероятно, пробовали спровоцировать американских летчиков и втянуть США “в международный инцидент”.

Недавно Центральное командование США обнародовало несколько видео, демонстрирующих провокационные действия самолетов РФ в небе над Сирией. На одном из них от 2 апреля российский истребитель Су-35 совершил “опасный и непрофессиональный” перехват американского истребителя F-16.

На втором видео от 18 апреля самолет РФ нарушил воздушное пространство, контролируемое западной коалицией, и приблизился на расстояние до 2 тыс. футов (около 600 м) от американского самолета. Истребитель может преодолеть это расстояние в считанные секунды.

WATCH: US military releases footage of Russia violated Coalition Force airspace in Syria. On April 18, US fighter aircraft intercepted Russian Su-35. The Russian pilot maneuvered within 2,000 feet of US aircraft, violating standing deconfliction protocols. pic.twitter.com/zUwBE5Onmc

— Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) April 20, 2023