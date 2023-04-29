В Сирии пилоты РФ хотят вовлечь американских летчиков в “международный инцидент” – СМИ
В Сирии российские пилоты совершают воздушные провокации против американских летчиков, пытаясь спровоцировать международный инцидент.
Об этом рассказал американскому телеканалу CNN представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино.
По его словам, в последнее время наблюдается более агрессивное поведение со стороны россиян. Они пытаются имитировать “воздушное сражение” с самолетами США в небе над Сирией.
По словам Буччино, российские пилоты, похоже, не пытались сбить американские самолеты. В то же время, они, вероятно, пробовали спровоцировать американских летчиков и втянуть США “в международный инцидент”.
Недавно Центральное командование США обнародовало несколько видео, демонстрирующих провокационные действия самолетов РФ в небе над Сирией. На одном из них от 2 апреля российский истребитель Су-35 совершил “опасный и непрофессиональный” перехват американского истребителя F-16.
На втором видео от 18 апреля самолет РФ нарушил воздушное пространство, контролируемое западной коалицией, и приблизился на расстояние до 2 тыс. футов (около 600 м) от американского самолета. Истребитель может преодолеть это расстояние в считанные секунды.
WATCH: US military releases footage of Russia violated Coalition Force airspace in Syria. On April 18, US fighter aircraft intercepted Russian Su-35. The Russian pilot maneuvered within 2,000 feet of US aircraft, violating standing deconfliction protocols. pic.twitter.com/zUwBE5Onmc
— Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) April 20, 2023
Официальные лица США обращались к российской стороне, однако россияне отказались признать факт этих воздушных инцидентов.
С начала марта пилоты РФ 85 раз нарушили протоколы о предотвращении конфликтных инцидентов над Сирией. Они, в частности, пролетали слишком близко к позициям войск и базам коалиции.
– Похоже, это соответствует новому способу работы, – заявил Буччино.
Американские пилоты соблюдали протоколы и не позволяли втянуть себя в провокации.
На территории Сирии сейчас находятся около 900 военнослужащих США.
Российские пилоты устраивают провокации и за пределами Сирии. По данным западных СМИ, истребители РФ в сентябре 2022 года чуть не сбили вблизи оккупированного Крыма британский самолет-разведчик Rivet Joint.
А в марте этого года российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.