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Юлия Соколова, редактор ленты

В Сирии пилоты РФ хотят вовлечь американских летчиков в “международный инцидент” – СМИ

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

В Сирии российские пилоты совершают воздушные провокации против американских летчиков, пытаясь спровоцировать международный инцидент.

Об этом рассказал американскому телеканалу CNN представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино.

По его словам, в последнее время наблюдается более агрессивное поведение со стороны россиян. Они пытаются имитировать “воздушное сражение” с самолетами США в небе над Сирией.

По словам Буччино, российские пилоты, похоже, не пытались сбить американские самолеты. В то же время, они, вероятно, пробовали спровоцировать американских летчиков и втянуть США “в международный инцидент”.

Недавно Центральное командование США обнародовало несколько видео, демонстрирующих провокационные действия самолетов РФ в небе над Сирией. На одном из них от 2 апреля российский истребитель Су-35 совершил “опасный и непрофессиональный” перехват американского истребителя F-16.

На втором видео от 18 апреля самолет РФ нарушил воздушное пространство, контролируемое западной коалицией, и приблизился на расстояние до 2 тыс. футов (около 600 м) от американского самолета. Истребитель может преодолеть это расстояние в считанные секунды.

Официальные лица США обращались к российской стороне, однако россияне отказались признать факт этих воздушных инцидентов.

С начала марта пилоты РФ 85 раз нарушили протоколы о предотвращении конфликтных инцидентов над Сирией. Они, в частности, пролетали слишком близко к позициям войск и базам коалиции.

– Похоже, это соответствует новому способу работы, – заявил Буччино.

Американские пилоты соблюдали протоколы и не позволяли втянуть себя в провокации.

На территории Сирии сейчас находятся около 900 военнослужащих США.

Российские пилоты устраивают провокации и за пределами Сирии. По данным западных СМИ, истребители РФ в сентябре 2022 года чуть не сбили вблизи оккупированного Крыма британский самолет-разведчик Rivet Joint.

А в марте этого года российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Источник: CNN
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