В субботу, 29 апреля, мэрия Варшавы совместно с полицией проводит процедуру изъятия здания средней школы при посольстве РФ, которая предназначена для детей российских дипломатов.

Об этом сообщают польские СМИ, в частности телеканал TVP Info, со ссылкой на спикера польского МИД Лукаша Ясину.

Здание школы по ул. Келецкой, 45 возьмут на баланс города. Утром туда прибыли полицейские с постановлением о выселении россиян и представители местных властей.

The #Warsaw City Hall is evicting employees of the school at the #Russian Embassy in the #Polish capital.#Moscow will protest about this, said Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp

— NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023