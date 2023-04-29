В субботу, 29 апреля, мэрия Варшавы совместно с полицией проводит процедуру изъятия здания средней школы при посольстве РФ, которая предназначена для детей российских дипломатов.

Об этом сообщают польские СМИ, в частности телеканал TVP Info, со ссылкой на спикера польского МИД Лукаша Ясину.

Здание школы по ул. Келецкой, 45 возьмут на баланс города. Утром туда прибыли полицейские с постановлением о выселении россиян и представители местных властей.

The #Warsaw City Hall is evicting employees of the school at the #Russian Embassy in the #Polish capital.#Moscow will protest about this, said Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023

В Министерстве иностранных дел Польши подчеркивают, что здание принадлежит мэрии.

– Это здание принадлежит мэрии Варшавы, — заявил в комментарии СМИ Лукаш Ясина, добавив, что изъятие происходит по решению судебного исполнителя.

По его словам, здание, где расположена российская школа, не имеет дипломатического статуса, и сейчас речь идет о возвращении имущества городу.

– Польша имеет право собственности на это здание, незаконно удерживаемое российским посольством на протяжении многих лет… Наше мнение, подтвержденное судами, заключается в том, что эта собственность принадлежит Польскому государству и незаконно занимается Россией, — объяснил Ясина.

По данным RMF24, вопреки протестам россиян, им дали время до 18:00 по местному времени (до 19:00 по Киеву), чтобы покинуть здание.

Еще в марте 2022 года МИД Польши обратилось в органы госуправления с рекомендацией открыть исполнительное производство по двум объектам недвижимости, которые незаконно находятся в собственности РФ и не используются в консульских или дипломатических целях. Одним из этих объектов и является здание средней школы при посольстве РФ.

Российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что Москва объявит дипломатический протест, и утверждал, что изъятие здания якобы является нарушением международного права, в частности Венской конвенции. Посол добавил, что для школы будут искать другое помещение.

Школа при российском посольстве в Варшаве работала с 1953 года.

Как известно, 20 апреля Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ в украинской столице. Кроме того, депутаты призвали правительство вернуть имущество посольства в государственную собственность.

Источник: RMF24, TVP Info, МИД Польши

Источник : Deutsche Welle

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