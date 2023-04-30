Самолеты для США и союзников: Пентагон заказал модификацию F-35 на сумму $7,8 млрд

Министерство обороны США заключило в пятницу контракт на модификацию 126 многоцелевых самолетов F-35 стоимостью $7,8 млрд с производителем вооружений Lockheed Martin Corp (LMT.N).

Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Эта сделка включает 77 самолетов для ВВС, ВМС и морской пехоты США, а также меньшее количество для союзников — Италии, Японии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Бельгии, Польши и Дании.

Соглашение также включает 15 самолетов F-35B для Корпуса морской пехоты США и 13 F-35C для ВМС США.

В прошлом году Министерство обороны США договорилось с Lockheed Martin о производстве около 375 истребителей F-35 в течение трех лет в рамках сделки стоимостью $30 млрд.

Контракт, заключенный в пятницу, является последней сделкой на F-35 в рамках программы приобретения около 3 тыс. самолетов для США и других стран на общую сумму $412 млрд.

Как пишет Bloomberg, этот контракт 17-й по счету и считается кульминацией месяцев интенсивных переговоров по трем производственным партиям, во время которых Пентагон сократил количество заказанных самолетов. До начала переговоров Министерство обороны заявляло, что может приобрести 485 самолетов.

Глобальный интерес к F-35 вырос из-за полномасштабного вторжения России в Украину и усиления напряженности в отношениях с Китаем. Южная Корея заявила, что хочет получить больше самолетов, а два подразделения ВВС США F-35 осуществляют патрулирование в Европе в целях сдерживания.

На F-35 приходится 26% продаж Lockheed в І квартале, которые составили $15,1 млрд. По состоянию на 30 марта 899 самолетов были поставлены американским и иностранным заказчикам.

Поставка первого F-35 с модернизированным оборудованием может быть отложена еще на год — до апреля 2024 года, что на 16 месяцев позже, чем планировалось изначально.

Источник : Bloomberg

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