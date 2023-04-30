Руки прочь от нашей страны. Русскоязычные жители Латвии митинговали у посольства РФ в Риге

29 апреля в Риге возле посольства РФ несколько десятков русскоязычных латвийцев провели акцию с призывами к России “не защищать” их.

Об этом сообщает издание Delfi.

Толчком для акции протеста стало заявление Государственной думы РФ “О недопустимости репрессивной политики руководства стран Балтии в отношении русскоязычного населения”.

Участники акции развернули плакат “Дед, пей таблетки”, также люди принесли флаги ЕС и Украины и собственноручно изготовленные плакаты с лозунгами “Нам нужна Европа, а не русский мир”, “Латвия — родина, Россия — оккупант”, “Не суй свой нос в Латвию”, “Руки прочь от нашей страны”.

Руководитель союза “Русский голос для Латвии” Мартин Левушкан объяснил, что они хотят донести позицию тех русскоязычных латвийцев, которые выступают против политики Москвы в отношении государств Балтии и возмущены, что РФ использует их для своих политических целей и раскола в обществе.

– Нас не надо защищать — защищайте себя в Гааге. Наша родина — Латвия, – заявил он.

Как пишет издание, к участникам подходил один провокатор, но в целом акция прошла без инцидентов.

Напомним, правительство Латвии решило добавить в список нежелательных для страны лиц 35 персон, которые поддержали полномасштабную вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Источник : Delfi

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.