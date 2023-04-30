Тепловые волны и изменения климата. Где ожидается экстремальная жара – исследование

Тепловые волны становятся все более распространенным явлением в мире, в связи с изменениями климата. Они, вероятно, будут более смертоносными и разрушительными в регионах, которые еще не сталкивались с экстремальной жарой.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Британские исследователи обнаружили, что Центральная Америка и Афганистан являются одними из регионов мира, которые, скорее всего, пострадают от усиления жары, из-за недостаточной подготовки в этих регионах и исторических тенденций, которые не видели такого количества экстремальных жарких явлений раньше.

– Часто регионы готовятся только к таким экстремальным событиям, которые они уже пережили, а планирование инициировано прошлыми стихийными бедствиями. Политики и правительства должны готовиться к событиям, которые выходят за рамки текущих рекордов, особенно с учетом тенденций, вызванных антропогенными изменениями климата, повышающими вероятность экстремальных явлений, – говорится в исследовании.

В материале подробно рассматривается тихоокеанская северо-западная жара 2021 года, когда температура воздуха в Портленде, Сиэтле и Ванкувере превысила 100 градусов. В Британской Колумбии была зафиксирована температура в 121 градус (49,4 по Цельсию), что стало вершиной экстремальной жары, которая унесла жизни сотен людей.

По словам исследователей, жара была настолько сильной, что не вписывалась в стандартные климатические модели прогнозирования. Исследование показало, что около 30 процентов мира пережили рекордную жару, которая не должна была быть возможной, учитывая современные модели.

Регионом, вызывающим “наибольшее беспокойство”, по словам ученых, является Афганистан, поскольку страна имеет высокую вероятность побить свой тепловой рекорд раньше, чем другие регионы, а также из-за отсутствия инфраструктуры и подготовки к таким событиям.

– Страна была опустошена войной в течение десятилетий и страдает от отсутствия развитой медицинской и энергетической инфраструктуры, что потенциально может сделать экстремальную жару более смертельной, – отмечается в материале.

Центральноамериканские страны Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика и Панама также находятся в зоне высокого риска, поскольку, несмотря на быстрое развитие этих стран, климатические тенденции, указывающие на “большой скачок” в рекордно высоких температурах в регионе, опережают развитие коммунальной инфраструктуры этих стран, согласно исследованию. Это повышает вероятность того, что регион подвергнется разрушениям после экстремальных волн жары.

Северный Китай, вблизи Пекина, и Центральная Европа также являются регионами риска, но они менее подвержены разрушительным последствиям, поскольку эти страны, скорее всего, лучше подготовлены к подготовке и смягчению последствий экстремальной жары, отмечают исследователи.

Европейские страны, которые больше всего подвергаются риску экстремальной жары и ее последствий, это Нидерланды, Бельгия и Германия.

– В этих регионах событие-рекордсмен не только более вероятно, но и может иметь большее влияние из-за недостаточной подготовленности. Страны, как правило, готовятся к уровню самого большого события, которое они пережили в коллективной памяти, – говорится в исследовании.

Исключительные волны жары происходили по всему миру без всякой тенденции относительно места или времени, а это значит, что “везде нужно быть готовым” к экстремальной жаре в любое время, как это продемонстрировала Тихоокеанская северо-западная жара 2021 года, отмечают ученые.

Исследование показало, что надлежащая подготовка может быть очень эффективной в уменьшении человеческих потерь от экстремальной жары. Эксперты призвали национальные и местные органы власти разрабатывать планы на случай жары, включая общественные центры охлаждения и сокращение рабочего времени на открытом воздухе — меры, которые CDC признал эффективными.

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